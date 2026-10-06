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06.10.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Vormittag

Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 47,55 EUR.

Uniper
43.52 CHF -0.32%
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Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 47,55 EUR. Bei 47,60 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,60 EUR. Zuletzt wechselten 75 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 18,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 42,59 Prozent wieder erreichen.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.99 Mrd. EUR – ein Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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