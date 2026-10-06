Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 16:28 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 46,05 EUR ab. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,05 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'473 Uniper-Aktien.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 18,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 68,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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