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06.10.2026 12:29:00

Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 46,50 EUR ab.

Uniper
43.14 CHF -1.19%
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Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 46,50 EUR nach. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,45 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 642 Uniper-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,86 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 41,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Am 11.08.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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