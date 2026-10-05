Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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05.10.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 46,65 EUR.
Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 46,65 EUR ab. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,25 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,50 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 1'722 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 20,47 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Uniper seine Aktionäre 2025 mit 0,720 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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