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05.10.2026 12:29:00

Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 46,75 EUR nach.

Uniper
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Die Uniper-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 46,75 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 46,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,50 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 956 Stück gehandelt.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 20,21 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 71,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 15.99 Mrd. EUR gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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