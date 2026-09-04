Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 46,95 EUR nach oben. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 46,95 EUR zu. Bei 46,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 232 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 19,70 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 71,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,808 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15.99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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