Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Vormittag ins Minus

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 43,20 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,09 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 36,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,32 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper

Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff

Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen