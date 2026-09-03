Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 46,30 EUR zu. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44 Uniper-Aktien.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 41,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,720 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,45 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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