Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts
Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uniper konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 46,30 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 46,30 EUR zu. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44 Uniper-Aktien.
Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 41,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,720 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,45 Prozent gesteigert.
Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen
Uniper-Aktie gefragt: Bund darf sich auf Millionen-Dividende freuen
Uniper sieht seinen LNG-Bezug nicht eingeschränkt - Aktie im Minus
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uniper
|
12:29
|Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen (AWP)
|
11.08.26
|KORREKTUR: Bund fordert Kaufinteressenten zu Geboten für Uniper auf - Zeitung (Dow Jones)
|
11.08.26
|Bund fordert Kaufinteressenten zu Geboten für Uniper auf - Zeitung (Dow Jones)
|
27.07.26
|EQS-AFR: Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
Analysen zu Uniper
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.