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03.09.2026 12:29:00

Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 46,05 EUR zu.

Uniper
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Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 46,05 EUR. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 46,95 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,30 EUR. Bisher wurden heute 927 Uniper-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 18,06 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 06.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 68,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,720 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15.99 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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