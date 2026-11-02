Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 44,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 475 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 29,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 59,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,45 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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