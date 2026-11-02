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02.11.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 43,50 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 44,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 475 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 29,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 59,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,45 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uniper
Analysen zu Uniper
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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