Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 43,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 44,00 EUR. Mit einem Wert von 44,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'473 Uniper-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 59,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Am 11.08.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 15.99 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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