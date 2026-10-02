Uniper Aktie News: Uniper macht am Vormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,45 EUR nach oben. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 46,65 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 261 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 20,99 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 06.11.2025. Abschläge von 41,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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