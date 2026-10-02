Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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02.10.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper legt am Freitagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 47,20 EUR zu.
Das Papier von Uniper legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 47,20 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,40 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'507 Uniper-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. 19,07 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 42,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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