Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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02.10.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Freitagmittag freundlich
Die Aktie von Uniper zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 46,90 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 47,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 46,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 885 Uniper-Aktien.
Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 19,83 Prozent wieder erreichen. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 41,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Uniper seine Aktionäre 2025 mit 0,720 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 11.80 Mrd. EUR eingefahren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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