Uniper Aktie News: Uniper verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Um 09:28 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,60 EUR ab. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,60 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 8 Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 67,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,720 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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