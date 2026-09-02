Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 44,80 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,80 EUR nach. Bei 45,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'993 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Abschläge von 39,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.99 Mrd. EUR – ein Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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