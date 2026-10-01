Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag Verlust reich

Um 09:28 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 47,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,50 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 486 Stück gehandelt.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 42,41 Prozent sinken.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,808 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,33 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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