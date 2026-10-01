Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Uniper

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 46,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 46,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'465 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 16,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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