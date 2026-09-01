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01.09.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag freundlich

Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von Uniper zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Uniper-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 46,30 EUR.

Uniper
42.28 CHF -0.46%
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Die Uniper-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 46,30 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 17,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,04 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2025 mit 0,720 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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