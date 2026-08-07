Uniparts India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Uniparts India präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12.54 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.64 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.47 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniparts India einen Umsatz von 2.74 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch