Uniparts India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Uniparts India hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12.05 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.72 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36.73 Prozent auf 3.79 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch