UnionPay International est parvenu à une coopération en matière d'émission de cartes avec de grandes institutions en Asie-Pacifique

UnionPay intensifie ses activités d'émission à l'étranger pour favoriser les échanges de personnel entre la Chine et le reste du monde

SHANGHAI, 5 décembre 2019 /CNW/ - Le 5 décembre 2019, UnionPay International et 8 grandes institutions de 5 pays et régions d'Asie-Pacifique ont organisé une cérémonie collective pour la signature d'accords relatifs à l'émission de cartes et au lancement d'entreprise à Shanghai lors de la réunion conjointe des conseils régionaux membres d'Asie du Nord-Est, d'Asie du Sud-Est et du Pacifique Sud. Shao Fujun, président de China UnionPay et Cai Jianbo, président d'UnionPay International ont participé à la cérémonie et Li Xiaofeng, PDG de UnionPay International a signé des accords avec les responsables des institutions partenaires.

Les institutions partenaires concernées sont notamment : BOC Credit Card (International) Limited, Banque de Chine branche de Macao, PAObank, Bangkok Bank, KBank, Trade and Development Bank de Mongolie et Wooricard de Corée du Sud, etc. Les partenariats couvrent l'émission de multiples produits de cartes physiques et numériques ainsi que la promotion de produits de cartes, marquant ainsi les progrès les plus récents dans la localisation de la société UnionPay de l'APAC.

La localisation des activités de UnionPay International entre dans une nouvelle phase, dans le cadre de laquelle environ 130 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 57 pays et régions en dehors de la Chine continentale, grâce à un réseau d'acceptation couvrant 177 pays et régions. Depuis cette année, le nombre de transactions effectuées avec des cartes UnionPay a vu une augmentation d'environ 40 % et les cartes UnionPay ont été largement utilisées en Chine continentale. L'année dernière, environ 18 millions de cartes avaient été émises dans la région Asie-Pacifique, la zone principale dans laquelle les cartes UnionPay avaient été émises, soit environ 30 % de toutes les cartes bancaires nouvellement émises dans la région en 2018.

Shao Fuqjun a déclaré dans son discours de bienvenue : « avec le développement rapide des technologies dans le domaine financier, l'industrie des paiements mondiaux subit des changements fondamentaux : ils deviennent de plus en plus pratiques, ouverts et organisés. » Les Conseils membres de UnionPay International sont une plate-forme importante pour la communication d'UIP avec ses membres et UnionPay s'attend également à ce que les Conseils soient une plate-forme pour une plus grande collaboration dans la construction de systèmes, les normes techniques, l'acceptation et l'émission, les paiements mobiles, les services de soutien et la numérisation des paiements entre les parties intéressées de l'industrie. UnionPay et ses partenaires sont prêts à saisir les occasions visant à offrir de meilleurs services de paiement à leurs clients.

Conformément aux accords signés durant cette cérémonie, BOC Credit Card (International) Limited émettra de cartes de crédit UnionPay permettant aux titulaires de profiter des services de paiement mobiles de UnionPay. La branche Macao de la Banque de Chine assurera les activités de promotion des produits de la carte UnionPay afin d'encourager les titulaires à utiliser les cartes UnionPay pour leurs achats; et la PAOBank sera la première banque virtuelle qui collabore avec UnionPay International pour l'émission de cartes de débit virtuelles UnionPay pour des consommateurs à Hong Kong. De plus, Bangkok Bank, la plus grande banque commerciale de Thaïlande émettra, à grande échelle, des cartes de débit double-label TPN-UnionPay en Thaïlande et KBank la deuxième plus grande banque de Thaïlande émettra des cartes de crédit UnionPay; c'est la première émission à grande échelle de cartes de crédit UnionPay en Thaïlande.

Lors de la cérémonie, Trade and Development Bank de Mongolie a émis la carte de crédit UnionPay Diamond pour la première fois en Mongolie et Wooricard de Corée du Sud a émis des cartes de débit K-CHECK UnionPay, le premier produit local UnionPay émis spécialement pour les étrangers en Corée du Sud.

La carte UnionPay est l'une des principales options de paiement pour les consommateurs dans de nombreux pays et régions en dehors de la Chine continentale. Parmi les marchés susmentionnés, UnionPay est le plus important système de cartes en termes d'émission en Mongolie; les cartes UnionPay ont été émises dans les 10 pays membres de l'ANASE; UnionPay représente plus de 90 % des cartes de débit en circulation à Hong Kong et 50 % des cartes de crédit locales nouvellement émises; 95 % des cartes de crédit en circulation à Macao sont des cartes UnionPay; et pour ce qui est du nombre de cartes émises en Corée du Sud, en moyenne 4 personnes sur 5 ont une carte UnionPay.

Ces dernières années, UnionPay International a établi des Conseils membres régionaux dans des régions clés visant à créer des plates-formes ouvertes pour une coopération entre les membres. Cette réunion conjointe des Conseils régionaux a vu la participation de représentants de 40 membres provenant de 19 marchés, notamment Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapour, Thaïlande, Népal et Australie, etc.

