Unionman Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Unionman Technology A hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 746.8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unionman Technology A 656.1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch