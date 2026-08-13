Unionman Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Unionman Technology A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0.140 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33.29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 739.9 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 555.1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch