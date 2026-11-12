Union Tool zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Union Tool hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 236.50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 104.08 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 16.28 Milliarden JPY gegenüber 9.77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch