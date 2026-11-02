Union Semiconductor (Hefei) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Union Semiconductor (Hefei) A hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Union Semiconductor (Hefei) A mit einem Umsatz von insgesamt 506.2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 429.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 17.94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch