Union Semiconductor (Hefei) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Union Semiconductor (Hefei) A hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 491.6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 547.7 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch