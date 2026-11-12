Union Mosaic Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Union Mosaic Industry hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.07 Prozent auf 624.5 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Union Mosaic Industry 631.3 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch