Union Mosaic Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Union Mosaic Industry äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 THB. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.030 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Union Mosaic Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 625.2 Millionen THB im Vergleich zu 599.8 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch