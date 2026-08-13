Union Mosaic Industry legte Quartalsergebnis vor

Union Mosaic Industry hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 THB. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.030 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 625.2 Millionen THB – das entspricht einem Zuwachs von 4.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 599.8 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch