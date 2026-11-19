Union veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Union ein EPS von 325.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.65 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49.24 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch