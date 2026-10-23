Union Bankshares gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Union Bankshares veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch