Union Bank Of India Dematerialised: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Union Bank Of India Dematerialised äusserte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.57 INR, nach 5.80 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 334.71 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 322.15 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 6.16 INR sowie einem Umsatz von 146.04 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch