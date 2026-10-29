Unimech Aerospace and Manufacturing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Unimech Aerospace and Manufacturing hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.24 INR, nach 3.08 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 98.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 619.8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.23 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch