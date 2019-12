Unilever warnt vor schwächerem Umsatzwachstum 2019 und 2020

LONDON (Dow Jones)--Der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern Unilever hat angesichts einer schwächer als erwarteten Wirtschaftsentwicklung in diversen Märkten eine Umsatzwarnung abgegeben. Das bereinigte Umsatzwachstum wird dieses Jahr etwas unter dem bisherigen Ziel liegen, wie der Konzern mitteilte. Bisher hatte die Unilever NV die untere Hälfte der eigentlichen Zielspanne von 3 bis 5 Prozent angepeilt. Der Gewinn und die Margen seien nicht betroffen.

Auch im ersten Halbjahr 2020 werde das Umsatzplus unterhalb von 3 Prozent liegen. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen davon aus, dass das Wachstum in der unteren Hälfte der Spanne liegen werde. Zur Begründung verweist Unilever auf einen Wirtschaftsabschwung in Südasien, einem der wichtigsten Märkte des Konsumgüterkonzerns. Ausserdem sei das Umfeld in den entwickelten Märkten nach wie vor schwierig. In Nordamerika gebe es erste Anzeichen einer Erholung.

