Unilever steigert Umsatz dank höherer Preise und Volumen

Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im dritten Quartal dank besserer Verkäufe und höherer Preise den Umsatz gesteigert.

In den drei Monaten per Ende September kletterten die bereinigt Erlöse um 2,9 Prozent, wie der Konzern mitteilte. Er setzte 13,3 Milliarden Euro um nach 12,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. An die Aktionäre soll eine Quartalsdividende von 35,76 Pence je Aktie gezahlt werden.

Im laufenden Jahr gehe Unilever weiterhin von einer Verbesserung der bereinigten operativen Marge aus. Das bereinigte Wachstum werde weiterhin in der unteren Hälfte der üblichen Zielspanne von 3 bis 5 Prozent gesehen.

Von Adriano Marchese

LONDON (Dow Jones)