Unilever Pakistan Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Unilever Pakistan Foods hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 312.31 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 233.08 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12.35 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unilever Pakistan Foods 10.49 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch