Unilever-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Analyse der Unilever-Aktie abgegeben.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen das Halten der Unilever-Aktie, 5 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 51,14 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,43 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Unilever in Höhe von 48,71 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 17,03 30.10.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 19,08 30.10.2026 UBS AG 43,90 GBP -9,87 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 40,00 GBP -17,87 28.10.2026 RBC Capital Markets 48,00 GBP -1,45 28.10.2026 UBS AG 43,90 GBP -9,87 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 17,03 28.10.2026 RBC Capital Markets 46,00 GBP -5,55 28.10.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 19,08 28.10.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 19,08 19.10.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 19,08 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 40,00 GBP -17,87 12.10.2026 Deutsche Bank AG 51,50 GBP 5,74 12.10.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 19,08 09.10.2026 UBS AG 43,90 GBP -9,87 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 17,03 06.10.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net