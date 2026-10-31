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|
31.10.2026 18:00:38
Unilever-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Analyse der Unilever-Aktie abgegeben.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen das Halten der Unilever-Aktie, 5 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 51,14 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,43 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Unilever in Höhe von 48,71 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|17,03
|30.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|30.10.2026
|UBS AG
|43,90 GBP
|-9,87
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 GBP
|-17,87
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|48,00 GBP
|-1,45
|28.10.2026
|UBS AG
|43,90 GBP
|-9,87
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|17,03
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|46,00 GBP
|-5,55
|28.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|28.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|19.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 GBP
|-17,87
|12.10.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|5,74
|12.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|09.10.2026
|UBS AG
|43,90 GBP
|-9,87
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|17,03
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Unilever PLC
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31.10.26
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30.10.26
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|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
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29.10.26
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28.10.26
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Analysen zu Unilever PLC
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.