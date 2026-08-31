Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 18:00:38
Unilever-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Unilever wie folgt eingeschätzt.
2 Experten raten die Unilever-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,98 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,22 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Unilever-Aktie von 47,76 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|21,44
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|39,00 GBP
|-18,34
|11.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|50,50 GBP
|5,74
|05.08.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|21,44
|04.08.2026
|UBS AG
|44,40 GBP
|-7,04
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
18:00
|Unilever-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Kaum Veränderungen: STOXX 50 zum Start auf Richtungssuche (finanzen.ch)
|
26.08.26
|FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever PLC
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.