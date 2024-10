Unilever-Aktie trotzdem leichter: Unilever verkauft Russland-Sparte und schliesst Transaktion ab

Um 18 Uhr live: Krypto-Assets im Portfolio - mehr als nur digitales Gold?

Krypto-Assets haben sich in den letzten Jahren zu einer immer attraktiveren Anlageklasse entwickelt, die sich in der Finanzwelt mittlerweile fest etabliert hat. Der zweite Teil der Online-Seminar-Reihe "Swiss ETF Investor Days" wird umfassende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Möglichkeiten für Investitionen in diese dynamische Branche bieten.