Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wachstum
|
30.04.2026 14:07:36
Unilever-Aktie: Stärkeres Wachstum als erwartet - Negative Währungseffekte belasten
Der Konsumgüterkonzern Unilever hat zum Jahresstart besser abgeschnitten als gedacht.
Unilever profitierte beim organischen Wachstum nach eigenen Angaben von einer gestiegenen Nachfrage in Schwellenländern. Vor allem die wichtigsten Marken hätten für Schwung gesorgt, zugleich hätten sämtliche Geschäftsbereiche zulegen können, wurde Konzernchef Fernando Fernandez in der Mitteilung zitiert.
Trotz der aktuell erhöhten makroökonomischen Unsicherheit halte er an seiner Prognose fest, ergänzte der Manager. Dabei verwies er auch auf die jüngsten Fortschritte beim Umbau des Konzers. Für das Gesamtjahr 2026 geht das Unilever-Management weiterhin davon aus, dass das organische Umsatzwachstum am unteren Ende der längerfristigen Zielbandbreite von vier bis sechs Prozent herauskommen wird. Die bereinigte operative Marge soll sich im Jahresverlauf leicht verbessern. Im vergangenen Jahr hatte sie bei 20 Prozent gelegen.
Wie der Konzern ferner mitteilte, beginnt an diesem Donnerstag sein bereits im Februar angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm. Hierbei will Unilever bis voraussichtlich zum 6. Juli eigene Anteile im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen.
/tav/mis/stk
LONDON (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Unilever PLC
|
12:26
|Freundlicher Handel: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
06:00
|KKR explores $10bn sale of ex-Unilever spreads business (Financial Times)
|
06:00
|KKR explores $10bn sale of ex-Unilever spreads business (Financial Times)
|
29.04.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.04.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever PLC
|12:55
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:38
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|12:55
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:38
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:38
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX mit Gewinnen - Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich mit Zuschlägen. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag vermehrt auf rotem Terrain.