Unilever-Aktie schwächer: Unilever übertrifft Gewinnerwartungen und warnt vor Inflationskosten

Der Konsumgüterkonzern kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro an.

Der anglo-niederländische Konzern - zu dem Verbrauchermarken wie Ben & Jerry's Eiscreme und Dove-Seife gehören - erzielte einen Nettogewinn von 6,05 Milliarden Euro, verglichen mit 5,58 Milliarden Euro 2020 und einem Analystenkonsens von 5,79 Milliarden Euro.

Der bereinigte Betriebsgewinn - eine der bevorzugten Kennzahlen des Unternehmens, die aussergewöhnliche und andere einmalige Posten ausklammert - lag bei 9,6 (9,4) Milliarden Euro, verglichen mit einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens von 9,51 Milliarden Euro.

Unilever rechnet für 2022 mit einem Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5 Prozent, wobei das Unternehmen mit einem volatilen Inflationsumfeld konfrontiert ist. Da der Kostendruck aufgrund des Engagements in den Schwellenländern zunimmt, rechnet Unilever im ersten Halbjahr mit Inflationskosten von mehr als 2 Milliarden Euro. "Dies könnte sich in der zweiten Jahreshälfte auf etwa 1,5 Milliarden Euro abschwächen, obwohl es derzeit eine grosse Bandbreite dafür gibt, die die Marktunsicherheit bezüglich der Aussichten für Rohstoff-, Fracht- und Verpackungskosten widerspiegelt", so das Unternehmen.

Unilever kündigte an, dass es ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro für 2022/23 plant, das im ersten Quartal beginnen soll, wobei das Unternehmen in absehbarer Zeit keine grösseren Akquisitionen plant.

Der Jahresumsatz stieg von 50,72 Milliarden Euro auf 52,44 Milliarden, was trotz des Gegenwinds durch die Wechselkurse auf einen positiven Einfluss der Übernahmen zurückzuführen ist.

Unilever erwartet, die Umstrukturierung des Geschäfts werde voraussichtlich ab Mitte des Jahres vollständig umgesetzt sein und über zwei Jahre Kosteneinsparungen von rund 600 Millionen Euro bringen wird. Das Unternehmen hatte im Januar angekündigt, sein Geschäft in fünf kategorieorientierte Gruppen umzustrukturieren.

Der Vorstand beschloss für das vierte Quartal eine Dividende von 0,4268 EUR pro Aktie, was dem Vorjahreswert entspricht.

In London geht es für Unilever-Papiere zeitweise um 1,68 Prozent abwärts auf 37,64 Pfund.

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)