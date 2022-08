Unilever-Aktie schwächer: Neues Kompetenzzentrum am Standort "Knorri" in Thayngen

In der als "Knorri" bekannten Fabrik zur Herstellung der Knorr-Produkte für den Schweizer Markt sollen zukünftig auch neuartige Technologien und Lösungen rund um die Themen Ernährung und Lebensmittelproduktion entwickelt werden.

Für das Projekt spannt Unilever Schweiz mit Alphorn Venture Partners (AVP) zusammen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. AVP arbeite dabei mit jungen Firmen an Technologien wie Präzisions-Fermentierung und zellbasierten Lebensmittel. Unilever bringe dazu seine Kompetenz im Bereich Ernährung und Lebensmittelproduktion ein. Weitere Akteure wie die ETH Zürich seien ebenfalls an Bord.

Die Unilever-Aktie notiert in London zeitweise 0,24 Prozent im Minus bei 39,34 GBP.

sta/rw

Thayngen (awp)