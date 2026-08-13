Uniform Industrial legte Quartalsergebnis vor

Uniform Industrial veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.23 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniform Industrial ein EPS von -0.650 TWD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Uniform Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 119.7 Millionen TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141.9 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren, um 15.70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch