Unifor lance une campagne publique contre les suppressions d'emplois de Loblaw dans les supermarchés Dominion

ST. JOHN'S, le 30 juin 2019 /CNW/ - Unifor a lancé une campagne publique contre la décision de Loblaw de supprimer des postes à temps plein dans les supermarchés Dominion de Terre-Neuve-et-Labrador alors que l'entreprise continue d'embaucher à temps partiel, la plus récente tactique d'une stratégie continue pour refuser des emplois à temps plein aux travailleuses et travailleurs canadiens.

« Loblaw est une entreprise canadienne qui, bien franchement, fuit sa responsabilité envers les travailleuses et travailleurs canadiens et surtout dans ce cas-ci les gens de Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Ce n'est pas une question d'automatisation ou de nouvelle technologie. Elle a plutôt choisi de diviser les emplois à temps plein pour donner aux travailleurs à temps partiel un salaire inférieur et moins d'avantages sociaux. »

La campagne « Sauvons les bons emplois » sera notamment diffusée sur des panneaux publicitaires qui seront dévoilés à Saint-Jean lors de la fête du Canada, pour demander à Loblaw d'arrêter de supprimer des emplois à temps plein à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour télécharger une version partageable du panneau publicitaire, cliquez ici.

Les publicités numériques seront diffusées en juillet sur les panneaux publicitaires suivants :

Route Torbay, au sud du chemin MacDonald (1 au 28 juillet)

Avenue Aberdeen, au nord du chemin Stavanger (1 au 28 juillet)

Chemin Kenmount, à l'ouest de la rue Peel (1 au 28 juillet)

Chemin Harbour, à l'est de la rue Water (1 au 7 juillet, 15 au 28 juillet)

Chemin Topsail, à l'ouest de la rue Burgeo (8 au 14 juillet)

La population canadienne est également encouragée à signer une pétition à l'adresse sauvonslesbonsemplois.ca.

« Au fil du temps, Loblaw a grugé les emplois petit à petit à un point tel que seulement 2 emplois sur 10 chez Dominion à Terre-Neuve-et-Labrador sont à temps plein, et l'entreprise continue de supprimer ces postes, a indiqué Lana Payne, directrice de la région de l'Atlantique. Il est clair que l'entreprise tente de basculer vers une main-d'œuvre à temps partiel uniquement et leurs clients devraient en être informés. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor