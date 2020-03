Unifor exhorte Ottawa à prendre des mesures proactives pour protéger les travailleuses et travailleurs contre le virus COVID-19

TORONTO, le 5 mars 2020 /CNW/ - Unifor exhorte Ottawa à prendre des mesures immédiates pour protéger les travailleuses et travailleurs alors que COVID-19 se répand dans le monde entier.

« Des aides d'urgence sont nécessaires dès maintenant pour tous les travailleurs des lieux de travail touchés par la COVID-19, afin de protéger leur santé et de leur fournir une stabilité d'emploi et une aide au revenu en cas de réduction des équipes ou de licenciement », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Jerry Diasa écrit à Filomena Tassi, ministre du Travail et à Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées pour formuler plusieurs recommandations afin d'exhorter le comité fédéral chargé de cette crise à travailler de manière proactive avec les provinces pour atténuer les impacts sur les travailleurs de la pandémie potentielle et du ralentissement économique qui en résulterait.

Avec plus de 30 cas confirmés ici au Canada, les risques pour la santé publique et l'effet démontrable sur l'économie créent de l'incertitude et des difficultés pour les travailleurs, en particulier dans les secteurs des soins de santé, de l'hôtellerie, de l'éducation, du transport et du commerce de détail.

« Nous représentons des milliers de travailleuses et travailleurs dans ces secteurs et nous avons été soulagés de voir la ministre Patty Hajdu confirmer hier que les travailleurs auront une voix dans la réponse fédérale à cette crise économique et de santé publique, a déclaré M. Dias.

La stigmatisation raciale a également créé des défis supplémentaires pour les travailleurs des communautés chinoises et d'autres communautés ethniques diverses au Canada. »

De nombreux travailleurs syndiqués ont des dispositions de sécurité de l'emploi et du revenu dans leurs conventions collectives en cas de réduction des équipes ou de nécessité de prendre des congés de maladie, mais tous les travailleurs ne bénéficient pas de ces protections. Jerry Dias demande au gouvernement fédéral de se préparer à des interruptions de travail à travers les secteurs en mettant en œuvre des stratégies de protection de la santé et de sensibilisation pour les travailleurs les plus vulnérables, et de prendre des mesures pour atténuer les difficultés financières.

Unifor demande à Ottawa de prendre les mesures suivantes pour alléger le fardeau des travailleuses et travailleurs:

supprimer le délai de carence d'une semaine pour l'assurance-emploi;

augmenter la durée du congé de maladie de l'assurance-emploi de 15 à 26 semaines;

prévoir des paiements spéciaux d'urgence au titre de l'assurance-emploi pour les travailleurs vulnérables;

prévoir des mesures spéciales de « d'aide au revenu » pour les travailleuses et travailleurs de la santé, comme cela a été fait pour le SRAS;

réduire le nombre d'heures ouvrant droit à l'AE à 360 (de 420 et 700 heures);

700 heures); assouplir les règles fédérales de partage du travail;

exhorter les provinces à légiférer sur les congés de maladie payés;

demander aux employeurs de renoncer à exiger des notes du médecin pour justifier les congés de maladie.

Le Service de santé et de sécurité d'Unifor a diffusé cette fiche d'information à tous les membres et toutes les sections locales, et le syndicat surveille la situation de près.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor