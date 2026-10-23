Unifirst: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Unifirst lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.23 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 645.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 614.2 Millionen USD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.02 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 7.98 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2.52 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2.43 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch