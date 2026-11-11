Unified Factory: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Unified Factory präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 61.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch