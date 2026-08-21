Unifi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Unifi hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.06 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.820 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 144.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1.330 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Unifi ein Ergebnis je Aktie von -1.110 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7.01 Prozent auf 531.30 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Unifi 571.34 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch