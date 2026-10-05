UniDoc Health gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UniDoc Health hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.040 CAD. Im Vorjahr waren -0.110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch